Stiri pe aceeasi tema

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a urcat cu 9,2%, in timp ce in zona euro avansul a fost de 9%, in mai, comparativ cu perioada similara din 2020, Romania fiind printre statele membre UE cu cele mai importante cresteri, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- „Sub guvernarea Cițu, Romania urca in clasamentul european al scumpirilor!” Romania a avut in luna mai a cincea cea mai mare creștere a prețurilor de consum din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Rata anuala a inflației in Romania a crescut la 3,2%, considerabil peste prognozele analiștilor. „Aceștia se…

- Potrivit datelor prezentate, vineri, de Eurostat, arata ca volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana si zone euro a inregistrat o scadere de 3,1% in luna aprilie 2021, comparativ cu luna martie. Insa, avem si state care au inregistrat importante cresteri, cum ar fi: Portugalia (4,3%), Letonia…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna aprilie 2021, comparativ cu luna martie 2021, o crestere de 0,9% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 1% in zona euro, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Statele membre unde preturile productiei industriale…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna aprilie 2021, comparativ cu luna martie 2021, o crestere de 0,9% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 1% in zona euro, arata datele publicate miercuri de Eurostat, conform agerpres. Statele membre unde preturile productiei…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul a scazut in ultimele patru luni din 2020 in toate statele din Uniunea Europeana pentru care sunt disponibile date, in pofida unei usoare redresari in trimestrul trei, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri a fost in Bulgaria, Estonia…

- 187 de persoane au intrat in carantina și alte 110 in izolare, ieri, in județul Timiș. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 170 de timișeni au fost confirmați cu aceasta boala in ultimele 24 de ore. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 1,3% in martie, in crestere fata de 0,9% luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 1,3% la 1,7%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria, Romania si Luxemburg, arata datele publicate vineri…