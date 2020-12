Stiri pe aceeasi tema

- Un an altfel, dar un an plin. Așa ar putea fi descris 2020, pentru Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe, care a prezentat, in acest an, 80 de spectacole, atat in mediul online, cat și in offline, pentru un total de 14.000 de spectatori. In 2020, TAM a prezentat patru premiere, opt reluari…

- Colectivul pompierilor covasneni s-a marit cu patru noi colegi, proaspat absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldești. Cei patru subofițeri iși vor desfașura activitatea in cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, sub indrumarea șefilor de…

- Mitropolitul Nicolae Colan s-a nascut la 28 noiembrie 1893, in localitatea Arpatac (azi Araci), judetul Covasna, intr-o familie numeroasa si modesta de tarani evlaviosi, arata Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului. Scoala primara de sase clase a facut-o in satul natal, iar cea secundara a…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a legitimat un numar de 42 de sportivi in cadrul celor 6 secții sportive, in urma aprobarii de catre Guvern a Ordonanței de Urgența nr. 157 din 03.09.2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, care are drept scop creșterea cu aproape 30%…

- 30 de actori aflati la inceput de cariera concureaza pentru premiile celei de-a 5-a editii a Festivalului National de Teatru D-BUTAN-T, organizat in perioada 19-26 octombrie de Teatrul “Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe in colaborare cu Teatrul de Stat din Constanta. Directoarea Teatrului „Andrei…

- Inspectoratul Scolar Judetean Covasna, care a intrat in „scenariul hibrid” dupa ce mai multi angajati au fost diagnosticati cu COVID-19, isi va relua integral activitatea la sediu incepand de saptamana viitoare, a anuntat, marti, seful institutiei, Kiss Imre. „Saptamana aceasta am lucrat in sistem hibrid,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, joi, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a V-a editii a festivalului-concurs D-BUTAN-T, care va avea loc luna aceasta. Directoarea TAM, Anna Maria Popa, a precizat…

- Astazi, 01.10.2020, se implinesc 47 de ani de la inființarea Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe. 47 de ani in care C.S.M. Sfantu Gheorghe a reprezentat cu onoare sportul covasnean la nivelurile cele mai inalte: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene și Campionate…