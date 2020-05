Stiri pe aceeasi tema

- Distributia neuniforma la nivel regional a precipitatiilor din ultima vreme nu a refacut rezerva de apa din sol, unde avem seceta pedologica puternica si extrema, a declarat, marti, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie...

- PROGNOZA METEO. "Vorbim de o vreme in incalzire in toata țara. Maine vom conta pe temperaturi maxime la scara intregii țari care se vor situa in general intre 14 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in partea de sud-vest a țarii, iar de duminica vom avea chiar o vreme mai calda pentru…

- Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie a spus ca estimarile facute acum nu acopera si zilele de Paste, insa duc pana spre acea perioada. „Estimarile actualizate vineri ne duc pana in jurul datei sarbatorilor pascale, in 20 aprilie. Dupa saptamana aceasta, una mai…