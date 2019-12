2019 nu a fost atat de rau: Iata stirile pozitive ale anului

Stiri pe aceeasi tema

- * Primul presedinte al Frontului Democratic Roman (FDR), revolutionarul timisorean Lorin Ioan Fortuna, va deveni Cetatean de Onoare postmortem al judetului Timis, in sedinta festiva care are loc, vineri, la Consiliul Judetean (CJ) Timis, dedicata implinirii a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie…

- Sa manageriezi o pensiune nu este deloc usor, mai ales cand este prima afacere de acest fel pe care o detii. Ai foarte multe responsabilitati, trebuie sa tii cont de foarte multe aspecte si, cel mai important, este necesar sa multumesti fiecare client in parte. Pentru a putea primi doar recenzii pozitive…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca, "in baza unei analize pe termen mediu si lung a sustenabilitatii sistemului de pensii", se doreste pregatirea unui proiect de lege care sa repare toate inechitatile din acest domeniu. "Evident, la nivelul Ministerului Muncii doamna ministru construieste…

- * Trei sportivi de elita din judetul Tulcea au purtat, joi, pentru prima oara, flacara spiritului dobrogean, in timpul ceremonialului de depunere a coroanelor de flori la Monumentul Independentei, prilejuit de Ziua Dobrogei. Cei trei sportivi, Maria Mitrus, Alexandru Toader si Andrei Sterea, au obtinut…

- * CFR Cluj a obtinut o victorie foarte importanta, 1-0 (1-0) in deplasare cu formatia franceza Rennes, joi seara, pe Roazhon Park din Rennes, in Grupa E a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei a castigat nu fara emotii un meci in care trebuia sa se impuna clar, avand in vedere ca Rennes a jucat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 17 octombrie a.c., urmatoarele decrete: - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (PL-x 712/21.11.2018);…

- Facebook nu vrea sa ramana doar o platforma sociala. Dupa ce a anuntat intentiile cu propria moneda virtuala, acum gigantul american vrea sa mapeze realitatea pentru a face harti pentru lumea augmentata si...