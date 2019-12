Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica Electroputere Craiova s-a inchis in decembrie 2019, cand ultimii angajati au finalizat cea din urma comanda - reparatia unui transformator de 440 MVA pentru Centrala de la Cernavoda, care a fost executat tot aici, in urma cu mai bine de 30 de ani, iar acum a fost adus la reparat. …

