- Volkswagen a anunțat, vineri, ca iși va atinge obiectivul asumat cu privire la producția de automobile electrice mai devreme decat se preconizase anterior, transmite Reuters.Producatorul auto german va produce un milion de vehicule electrice pana la sfarșitul anului 2023, cu doi ani inainte…

- Gigantul auto Volkswagen a anunțat vineri ca va investi 60 de miliarde de euro in urmatorii 5 ani pentru digitalizare și producție de mașini electrice și hibrid. Mai ales ca Tesla a ales Germania pentru fabrica din Europa. Suma este mai mare cu 16 miliarde decat planurile anunțate anterior, noteaza…

- Dupa ce a declarat ca vrea sa deschida reprezentanța in Romania, Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Honda a anunțat recent ca va renunța la motorizarile diesel in Europa pana in 2021, urmand sa se concentreze pe propulsia electrica și hibrida. Japonezii spun ca actuala generație Honda Civic va fi ultimul model cu motoare pe motorina. Obiectivul inițial prevedea ca, pana in 2025, peste 60% din vanzarile…

- Ford se va alia cu Volkswagen AG si Amazon pentru a oferi proprietarilor de masini electrice cea mai mare retea de statii de incarcare din America de Nord, transmit CNN si Reuters. Desi in prezent Ford nu comercializeaza vehicule electrice, a facut echipa cu Volkswagen AG si Amazon pentru a oferi…

- Model 3 de la Tesla a ramas cel mai bine vandut vehicul din Norvegia in trimestrul trei din 2019, desi vanzarile sale au scazut fata de prima jumatate a anului, transmite Reuters potrivit Agerpres. In perioada iulie-septembrie 2019, Tesla a vandut 3.300 de masini Model 3 pe piata norvegiana, depasind…

