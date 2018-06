2018 BMW M5 (F90) prezinta primele defectiuni! Iata de ce este rechemat in service!

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de automobile BMW a luat decizia de a chema in service mai mult de 300.000 de vehicule inmatriculate in marea Britanie. Motivul invocat a fost descoperirea unei defecțiuni la sistemul electric, care ar putea provoca probleme imense pentru șoferi.

- Firma Audi, parte a grupului auto german Volkswagen, a decis chemarea in service a aproape 1,2 milioane de masini, din intreaga lume, pentru remedierea unei defectiuni la pompele de apa, relateaza publicatia Der Spiegel. Potrivit companiei, pompele de apa se incalzesc excesiv și pot provoca…

- Constructorul auto Dacia recheama in service 525 de unitati Dacia Duster cauza unor posibile defectiuni, potrivit unor anunturi publicate pe site-ul Autoritatii Pentru Protectia Consumatorului (ANPC). Din total, 209 unităţi au o posibilă defecţiune la butucul roţii faţă.…

- Dacia recheama in service modelul Duster dupa ce a identificat doua probleme tehnice. Prima deficienta de fabricatie poate fi chiar si periculoasa. Concret, specialistii au descoperit o posibila “neconformitate a butucului rotii fata”. Conform Renault Commercial Roumanie, acest lucru poate provoca zgomote…