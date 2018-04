Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles, 19 apr /Agerpres/ - Peste jumatate de milion de refugiati au obtinut azil in Uniunea Europeana in 2017, ceea ce inseamna cu 25% mai putin fata de anul precedent, a anuntat joi Oficiul de statistica al blocului comunitar Eurostat. Cei mai multi dintre ei - peste 60% - au primit azil in Germania,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut in martie 2018 pana la 1,4%, de la 1,1% in luna precedenta, in timp ce rata somajului in zona euro a scazut la 8,5% in februarie 2018, de la nivelul de 8,6% inregistrat cu o luna inainte, arata o estimare preliminara publicata astazi de Oficiul european…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,2% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,3% in zona euro (EA19) in trimestrul patru din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Romania a inregistrat cel mai redus ritm de crestere a numarului de angajati, arata datele prezentate miercuri de Oficiul de Statistica…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat usor in februarie pana la 1,2%, de la un nivel de 1,3% inregistrat luna precedenta, arata o estimare preliminara publicata miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat).

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut usor in luna ianuarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,4% in luna decembrie 2017, in timp ce rata somajului in zona euro a ramas stabila la 8,7% in luna decembrie 2017, arata o estimare preliminara publicata miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat).

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 2,5% in 2017, acesta fiind cel mai puternic avans inregistrat de economia zonei euro in ultimii zece ani, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat).