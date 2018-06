2017, an bun pentru eCommerce: eMag si Altex, lupta stransa

Stiri pe aceeasi tema

- Altex lanseaza o platforma complet digitala de creditare prin care romanii pot face imprumuturi pentru electronice și electrocasnice, aceasta fiind dezvoltata impreuna cu TBI Credit. Astfel, clienții pot sa achiziționeze produsele dorite printr-o metoda de plata 100% online. Doritorii trebuie sa urmeze…

- Sunt atat de multe optiuni noi de economisire pentru cetatenii romani, pornind de la codurile de discount, cupoanele alfanumerice oferite de principalele magazine din Romania, cum ar fi Elefant, Flanco, Altex.

- Licentiata a uUniversitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si a Universitatii Clermont-Ferrand din Franta, Stejara Pircan a lucrat mai intai pentru retailerul Carrefour. A fost manager la mai multe departamente, iar din 2010 s-a alaturat companiei Rosal Import Export, care detinea brandul eBoda. Dupa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat duminica activitatea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, si a apreciat ca aceasta se comporta ca "un vanator de vrajitoare", cautand vinovati "pentru faptul ca nu a fost in stare sa faca...

- Fitbit a lansat oficial pe piata locala noul sau ceas inteligent Versa, care permite, printre altele, monitorizarea activitatilor fizice, a ritmului cardiac si a ciclurilor de somn. Dispozitivul va putea fi achizitionat din magazinele Orange, Vodafone, eMAG, Altex si Flanco la pretul de 199 de euro.…

- Piata IT din Romania a urcat in 2017 cu 14-15%, ritmul de crestere fiind similar celor inregistrate in 2014 - 2015, dar este amenintata de infrastructura defectuoasa, atrage atentia, luni, Euler Hermes, intr-un comunicat. "Ritmul de crestere valoric (nominal) s-a situat in jurul a 14-15%,…

- Vanzarile de produse IT&C au crescut anul trecut cu 14-15%, ritm similar cresterilor din 2014-2015 (12,5-14%), si semnificativ peste anul 2016, cand au avut o crestere mai lenta, de doar 9%, arata o analiza Euler Hermes, care noteaza totusi ca avansul ar fi sensibil mai redus in termeni reali, incluzand…

- Prospecția Euler Hermes asupra sectorului de IT arata ca piața IT&C din Romania a cunoscut o evoluție impresionanta in 2017. Ritmul de creștere valoric (nominal) s-a situat in jurul a 14-15%, similar creșterilor anuale inregistrate in 2014-2015 (12,5-14%), comparativ cu anul 2016, care a avut o creștere…