20.03.2021 ora 11.37. Are loc Echinoctiul de primavara. Ce este echinoctiul. Incepe primavara astronomica

Echinoctiul de primavara. Potrivit Observator Astronomic Amiral Vasile Urseanu, dupa "Martisor", "Babe" si "Mosi", dupa "zapada mieilor", cand calendaristic am pasit in anotimpul primaverii desi luna martie se dovedeste a fi destul de capricioasa, ne apropiem de momentul echinoctiului de primavara, ce marcheaza inceputul primaverii astronomice.Anual echinoctiul are loc in jurul datei de 20 martie cand longitudinea astronomica a acestuia revine la valoarea ...