Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Ucrainei au reușit sa recupereze trei copii care fusesera scoși ilegal de ocupanții ruși din regiunea Harkov, potrivit comisarului parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, scrie Rador. El a precizat ca cei trei copii au fost deportați de ruși in luna august și au…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, sustine ca Rusia este responsabila de explozia de pe teritoriul Ambasadei Ucrainei la Madrid și de scrisorile-capcana descoperite in mai multe locuri din Spania, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politia ucraineana cerceteaza disparitia a peste 6.000 de copii, despre care exista informatii ca ar fi fost stramutati in Rusia. Sunt investigate si alte abuzuri si crime comise de rusi in teritoriile ocupate, inclusiv cazuri in care s-a deschis focul inspre autovehicule pe care era semnalat clar ca…

- Presedintele Joe Biden a declarat miercuri ca este putin probabil ca racheta care a lovit Polonia sa fi fost lansata din Rusia, spunand ca Washingtonul si aliatii sai vor sa stabileasca cu exactitate ce s-a intamplat inainte de a decide o reactie. Trei oficiali americani au declarat pentru Associated…

- Pe fundalul operațiunii speciale in Ucraina, guvernul german a cerut autoritaților sarbe sa aleaga intre cooperarea cu Rusia și o cale de aderare la Uniunea Europeana (UE), transmite Die Welt. Potrivit unui reprezentant al guvernului german, citat de ziar, nevoia de luare a deciziilor este agravata…

- „Mi-am amintit o anecdota pe care am spus-o recent colegilor mei. Mi-a fost spusa și mie de un prieten din Germania. Intr-o familie, fiul iși intreaba tatal de ce este atat de frig. El raspunde ca din cauza ca Rusia a atacat Ucraina. Copilul il intreaba: „Este vina noastra?” „Am impus sancțiuni asupra…

- Aceasta noua examinare – organizata la initiativa Fortelor armate suedeze – este independenta fata de ancheta judiciara in curs, dupa descoperirea celor patru scurgeri, la sfarsitul lui septembrie. ”Am simtit nevoia sa completam ancheta pe care am efectuat-o anterior”, a declarat miercuri AFP comandantul…

- Ambasada Rusiei in Italia anunta intr-un comunicat ca Artiom Uss, fiul guvernatorului regiunii siberiene Aleksandr Uss a fost arestat luni pe Aeroportul Malpensa, la Milano. Justitia americana a anuntat luni inculparea a zece persoane, pe care le acuza ca au vandut tehnologie americana Rusiei, iar o…