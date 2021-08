Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile lituaniene au decretat stare excepționala la frontiera cu Belarusul din cauza fluxului interminabil de migranți ilegali. Granicerii au primit ordin sa nu permita nici in ruptul capului refugiaților sa intre pe teritoriul țarii.

- Duminica, in jurul orei 13, o patrula a poliției de frontiera a oprit pentru verificari, pe șoseaua Comlosu Mare – Gotlob din Timiș, un autoturism marca VW Sharan inmatriculat in Romania. Mijlocul de transport era condus de aradean. La controlul, politistii de frontiera au descoperit in interiorul autoturismului…

- Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat sase migranți din India si doi din Pakistan, care intenționau sa ajunga ilegal in vestul Europei, cu sprijinul a doi romani. Cele doua calauze sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand sa fie dispuse masurile legale…

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Premierul Justin Trudeau a anunțat ca guvernul canadian nu vrea sa puna in pericol progresele inregistrate in privința combaterii coronavirusului, motiv pentru care s-a luat decizia ca pentru o perioada sa nu fie permis accesul in țara al turiștilor straini care nu au fost imunizați anti-COVID-19, informeaza…

- Polițiștii de frontiera din vestul țarii spun ca sunt prea puțini pentru a face fața numarului tot mai mare de oameni care incearca sa treaca ilegal frontiera, venind din Serbia. Sub protecția anonimatului, ei au povestit ca mulți au cedat psihic și nu au mai putut munci.