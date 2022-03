Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a primit in ultima saptamana cantitați mari de ajutoare de prima necesitate, precum mancare, haine și medicamente, dar și echipamente militare, a afirmat, marți, premierul ucrainean, Denis Smihal.

- Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente, in valoare de 3 milioane de euro. In Ucraina a ajuns deja o prima tranșa de medicamente și echipamente sanitare. Guvernul a decis trimiterea, in Ucraina,…

- Un comandant de top al trupelor cecene si mana dreapta a liderului Ramzan Kadirov a fost ucis de fortele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, in zona aeroportului Gostomel din apropierea Kievului, potrivit mai multor surse. Generalul Magomed Tushaev ar fi fost eliminat impreuna cu intregul sau regiment.

- Președintele rus Vladimir Putin a facut apel, vineri, la armata ucraineana sa „preia puterea” de la Kiev și sa-i dea jos pe președintele Volodimir Zelenski și anturajul acestuia, informeaza Hotnews . Liderul de la Kremlin a calificat puterea actuala din Ucraina drept o „clica de drogați și de neonaziști”.…