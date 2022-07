Primaria municipiului Suceava are dreptul sa caseze un numar de 20.000 de autovehicule uzate in cadrul programului guvernamental de innoire a parcului auto inițiat de Ministerul Mediului. Cel puțin așa a declarat primarul Ion Lungu in cadrul unei conferințe de presa. Proprietarul mașinii casate ar urma sa primeasca 3.000 de lei din care 1.500 de […] The post 20.000 de suceveni pot primi ajutor financiar de la stat pentru inlocuirea mașinilor mai vechi de 15 ani first appeared on Suceava News Online .