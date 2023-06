20.000 de profesori protestează din nou astăzi în fața instituțiilor cheie Angajații din invațamant, aflați in cea de a douasprezecea zi de greva, vor protesta din nou, astazi, in fața Guvernului și a Palatului Cotroceni. Mitingul, la care sindicatele așteapta 20.000 de persoane, are loc la o zi dupa ce Executivul a adoptat o „declarație” prin care se angajeaza ca in viitoarea lege a salarizarii se va porni de la principiul ca salariul de baza al profesorului debutant sa fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie. Sindicatele au cerut insa ca aceasta „garanție” sa fie prevazuta intr-un act normativ și nu intr-un document fara valoare juridica. Mitingul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca are programate, vineri de la ora 12.00, noi negocieri cu sindicatele profesorilor, potrivit unui anunț al guvernului. Discuția e programata in plin protest al profesorilor in fața guvernului, unde sunt așteptați circa 15.000 de cadre didactice. Sindicatele din educație organizeaza…

- Reprezentanții sindicatelor din invațamant au fost chemați la noi discuții la Guvern, astazi, a anunțat liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, intr-o declarație la Digi 24. Consultarile cu sindicaliștii din Educație apar și in agenda Guvernului, fiind programate la…

- Sindicatele din invatamant au fost date in judecata pentru a opri greva. O persoana a dat in judecata Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Uniunea Sindicatelor Europene din Educație si Federația Naționala Sindicala „Alma Mater” si cere constatarea…

- Un nou protest al sindicaliștilor din educație are loc astazi de la ora 11. Aproximativ 20 de mii de persoane sunt așteptate. Protestatarii cer in continuare rezolvarea problemelor legate de salarii. Mitingul profesorilor este programat in intervalul 11.00 – 16.00. Manifestanții se vor aduna in Piața…

- Au trecut cinci zile de cand angajatii din invatamantul preuniversitar sunt in greva. Peste 8.000 de cadre didactice, nedidactice si auxiliare din judetul Iasi cer cresteri salariale si recunoastere sociala. Scenariul este ingrijorator, avand in vedere ca peste trei saptamani se incheie anul scolar,…

- Liderii sindicatelor din educatie au anuntat, miercuri seara, dupa negocieri, ca greva generala va continua si joi, cand ”va exista un raspuns foarte clar pentru... The post Mii de cadre didactice protesteaza in Piața Victoriei. Sindicatele resping oferta Guvernului: „Inacceptabil” appeared first on…

- Circa 15.000 de angajați din sistemul de invațamant sunt așteptați, joi, in Piața Victoriei, la protestul care a inceput la ora 11.00, ca raspuns la oferta Guvernului pentru revendicarile profesorilor. Protestul din fața guvernului va continua cu un marș intre orele 12:00 și 16:00. UPDATE 11:15 - Parerea…

- Sindicatul National APIA a organizat, joi, un miting de protest in Piata Victoriei, ca urmare a lipsei de reactie la apelurile transmise Guvernului si Camerei Deputatilor pentru deblocarea proiectului de lege Plx 10/23, constand in uniformizarea salarizarii personalului Agentiei de