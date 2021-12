20.000 de persoane au protestat la Viena fata de vaccinarea obligatorie (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Austriecii care vor refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 ar putea fi amendați cu pana la 3.600 de euro. Guvernul de la Viena a prezentat detaliile proiectului de lege, prin care, din februarie, anul viitor, vaccinarea va fi obligatorie.

- Vaccinarea obligatorie: ONU spune ca vaccinarea forțata nu va fi acceptabila NICIODATA Vaccinarea obligatorie: ONU spune ca vaccinarea forțata nu va fi acceptabila NICIODATA Michelle Bachelet, inaltul comisar al ONU pentru Drepturile Omului, sustine ca procesul de vaccinare trebuie sa respecte drepturile…

- In Germania, Guvernul de la Berlin doreste sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva Covid incepand din martie pentru persoanele care lucreaza in spitale, centre de batrani si alte cabinete medicale. Majoritatea populației sustine masura, potrivit unui sondaj de opinie, potrivit Reuters . Germania…

- „Este clar ca Europa se indreapta catre vaccinarea obligatorie anti-COVID-19. Cehia trebuie sa urmeze aceeasi cale”, a declarat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, conform sursei citate. El a adaugat ca decretul cu vaccinarea obligatorie va fi publicat saptamana viitoare si ar trebui sa devina…

- Un lockdown de trei saptamani a inceput ieri in Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspandirea coronavirusului in contextul cresterii masive a numarului de infectii in al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite DPA citata de Agerpres. Austria a devenit prima tara din Uniunea Europeana…

- Un lockdown de trei saptamâni a început luni în Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspândirea coronavirusului în contextul cresterii masive a numarului de infectii în al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite DPA citata de Agerpres. Austria…

- Austria reintroduce lockdown-ul total si anunta ca vaccinarea devine obligatorie. Spitalele sunt suprapopulate: in diverse structuri nu mai sunt locuri la terapie intensiva, iar paturile sunt amplasate si pe coridoare.

- Va fi vaccinarea obligatorie in Romania? Nu se discuta in acest moment despre vaccinarea obligatorie sau despre un lockdown pentru nevaccinați in Romania, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Intrebat, in contextul situației din Austria, care impune vaccinarea obligatorie…