Calendar-Ortodox: 6 ianuarie - Boboteaza sau Botezul Domnului

In aceasta luna, in ziua a sasea, se praznuieste sfanta si dumnezeiasca Aratare a Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos Epifania sau Boboteaza .Sfanta si dumnezeiasca Aratare a Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos o sarbatorim in aceasta zi,… [citeste mai departe]