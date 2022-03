Prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a declarat, miercuri, ca in continuare, Serviciul de Pașapoarte subordonat instituției inregistreaza și emite, in medie, 450 de pașapoarte zilnic. „Fața de saptamana trecuta, cand v-am anunțat ca sunt 12.000 de cereri, a crescut la 20.000 numarul de cereri. In acest moment, se fac programari pentru 18 mai in condițiile […] Articolul 20.000 de cereri la Pașapoarte, in Timiș. Mai sunt locuri libere abia dupa jumatatea lunii mai a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .