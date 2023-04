Sambata 1 aprilie 2023, incepand cu ora 10.00, la Ocna Mureș a avut o acțiune de plantare de puieți de pin și salcam, organizata de Primaria orașului. Activitatea a avut loc in cadrul acțiunii „CURAȚENIA DE PRIMAVARA” desfașurata in cadrul proiectului „OCNA MUREȘ, UN ORAȘ CURAT”. Copii și oameni mari s-au intalnit pentru a planta, […] The post 2.000 de puieți de pin și salcam, plantați in zona Bazei de Tratament și Agrement „Baile Sarate”, din Ocna Mureș first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures .