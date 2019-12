2.000 de femei mor anual de cancer de col uterin. Un vaccin ar putea preveni boala In fiecare an, aproximativ 2.000 de femei din Romania mor din cauza cancerului de col uterin, afectiune care ar putea fi prevenita prin administrarea vaccinului HPV, cele mai afectate de aceasta boala fiind femeile active, cu varste cuprinse intre 15 si 44 de ani. Tot in fiecare an, 3.300 de cazuri noi sunt diagnosticate, existand o estimare conform careia la fiecare doua ore apare un caz nou, femeile fiind mai afectate decat barbatii. Specialistii sp (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

