- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca Romania va primi gratuit aproximativ 2.000 de doze de vaccin pentru imunizarea impotriva „variolei maimutei”. „Romania va primi o anumita cantitate de vaccinuri in mod gratuit. Este o disponibilitate limitata de vaccin la nivelul UE. Probabil…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor din India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. Alexandru Rafila a fost intrebat, joi,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca fiecare stat membru al Uniunii Europene va primi o cantitate de vaccin impotriva variolei, iar Romania a solicitat initial 1.000 de doze din acest vaccin.

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor recomanda țarilor din UE și din SEE (Spațiul Economic European) sa se concentreze pe identificarea prompta, managementul, urmarirea contactelor și raportarea noilor cazuri de variola maimuței (monkeypox). „Variola maimuței”, care creaza ingrijorare…