- Angajații de la trei termocentrale din Capitala au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului, și aproximativ 1000 de blocuri din București vor ramane fara caldura. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca, iar frigul…

- Nelipsitele avarii la sistemul de termoficare aduc noi batai de cap pentru locuitorii mai multor sectoare din Capitala. Care raman fara apa calda sau caldura. Din direcția Companiei Termoenergetica București s-a anunțat, vineri, 26 noiembrie, ca se fac lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța ca, vineri se desfașoara lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe conductele de termoficare, in mai multe zone din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din Capitala.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca doar o treime din locuințele au fost conectate la agentul termic in Chișinau. „Voi cred ca va rugați sa fie mai cald ca de altfel oamenii va vor lua in furci și se va afla mult prea repede adevarul. Da, am semnat dizpoziția din 22 octombrie agentul termic…

- Institutul Clinic Fundeni din Capitala este lipsit joi de apa calda și caldura. Aceasta sistare s-a produs din caza ca in zona au loc lucrari de reparații. Acest lucru se petrece, deși temperaturile de afara au inceput sa scada de la o zi la alta. Institutul Clinic Fundeni a fost informat ca se efectueaza…

- Institutul Clinic Fundeni din București nu are, joi, apa calda și caldura. Unitatea medicala a fost informata ca se fac lucrari in zona. Deși temperaturile sunt destul de scazute in Capitala, Institutul Clinic Fundeni nu are, joi, apa calda și caldura. Reprezentanții unitații medicale…

- Termo Urban Craiova SRL anunta ca, din noaptea de 07 spre 08 octombrie 2021, ora 20.00, vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Municipiul Craiova, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Furnizarea agentului termic pentru incalzire…