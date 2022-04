200 persoane din 5 țări înşelate online de o grupare de români 200 persoane din 5 țari inselate online de o grupare de romani Foto: Arhiva. Peste 200 de persoane din Italia, Spania, Norvegia, Olanda si Belgia au fost înselate cu 450.000 de euro de o grupare de români, prin vânzarea online de bunuri pe care nu le detineau în realitate. Procurorii DIICOT din Ploiesti au facut sase perchezitii în Bucuresti si în judetele Cluj, Vâlcea si Ilfov, într-un dosar de frauda informatica si înselaciune cu consecinte deosebit de grave. Potrivit procurorilor, membrii gruparii au accesat fara… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Sase perchezitii domiciliare au fost executate miercuri, 6 aprilie, in trei judete si in capitala, la locuintele unor tineri suspectati de constituirea unui grup infractional organizat, frauda informatica cu consecinte deosebit de grave, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.

- Peste 200 de persoane din Italia, Spania, Norvegia, Olanda si Belgia au fost inselate de o grupare de romani prin vanzare online de bunuri pe care nu le detineau in realitate, prejudiciul in acest caz fiind de aproximativ 450.000 de euro, potrivit Agerpres.Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Pitesti,…

