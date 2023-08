200 milioane de euro despăgubiri de la CE pentru proprietarii de păduri A fost aprobata o schema de 200 de milioane de euro care ar despagubii romanii proprietari de paduri. Proiectul a fost aprobat pentru lemnul ramas netaiat pentru respectarea cerințelor ecologice obligatorii. Ajutorul oferit deținatorilor de paduri din Romania va fi oferit sub forma unor subvenții directe și va fi aplicat pana la 31 decembrie 2027, reiese dintr-un comunicat de presa al Comisiei Europene. Suma pe care o primește fiecare beneficiar va fi calculata in funcție de prețul mediu al unui metru cub de lemn de arbore nedoborat și a volumului anual de padure nerecoltata pe hectar și pe an.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

