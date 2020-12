200 de turiști britanici au fugit din carantină, traversând din Austria în Franța Aproximativ 200 de turisti britanici au fugit din hoteluri, in statiunea elevetiana de schi Verbier, in noaptea de sambata spre duminica, unde au fost plasati in carantina, in cadrul unui grup mai mare, de peste 400 de turisti britanici, scrie presa locala, relateaza BFMTV, preluat de News.ro. Turistii britanici sunt obligati sa stea in carantina […] The post 200 de turiști britanici au fugit din carantina, traversand din Austria in Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- 37 de state se afla in continuare pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care este obligatorie carantina la intrarea in Romania. Niciunul dintre statele din lista nu are o comunitate atat de masiva de romani precum Italia, recent elimitata din aceasta categorie. Nici romanii care revin…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, miercuri, in cadrul conferinței sale de presa de la ora 18.00, ca nu intentioneaza sa promoveze instituirea unei carantine la nivel national dupa alegeri. “Eu nu intentionez sa promovez instituirea unei carantine la nivel national, un asa numit lockdown,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 in Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, astfel ca, potrivit primarului Dominic Fritz, este foarte probabila instituirea totala a carantinei. Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca Timișoara este la o rata de aproape 6 la mia…

- In mai multe orase din Spania s-au produs in noaptea de vineri spre sambata ciocniri intre politie si manifestanti impotriva ultimelor masuri luate de autoritati pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, a informat sambata presa spaniola, conform DPA, citata de Agepres. Tulburari au fost…

- Intr-o declarație a guvernului, in ciuda faptului ca știa despre riscuri, președintele Polynesiei Franceze, Edouard Fritch a intreprins calatoria in Franța pentru a aborda o serie de probleme importante pentru țara, scrie presa din Pacific. Acesta a spus ca a urmat protocolul de calatorie pentru Tahiti…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins luni cererea PSD de anulare a alegerilor din Sectorul 1. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 a depus cererea dupa ce in presa au aparut imagini cu membri USR care scotoceau in sacii cu voturi de la Biroul Electoral al Sectorului 1. The post Biroul Electoral…