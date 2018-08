200 de școli din Arad nu au nici pază, nici supraveghere video! Informarea privind infracțiunile comise in mediul școlar preuniversitar, in județul Arad, in anul școlar 2017-2018, intocmita de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, scoate la iveala date triste și ingrijoratoare deopotriva. Peste doua sute de școli și gradinițe nu sunt supravegheate video și nu au nici paza umana, in timp ce altele opt nu au nici macar gard imprejmuitor. 452 de unitați La nivelul județului nostru exista 452 de unitați de invațamant preuniversitar, cele mai multe fiind gradinițe (244), urmate de școli generale (162) și licee (46). Numarul de elevi inscriși… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

