200 de sancțiuni contravenționale și nouă permise de conducere reținute In ultimele 24 de ore, in urma activitaților desfașurate, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale și au reținut 9 permise de conducere. Peste 200 de politisti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 8 acțiuni punctuale și s-a [...] Articolul 200 de sancțiuni contravenționale și noua permise de conducere reținute a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

