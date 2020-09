200 de porci, blocați pe autostrada A1 Un camion incarcat cu porci s-a rasturnat in aceasta dimineața la intrarea pe autostrada A1, in zona de sud a orașului Pitesti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anunțat in aceasta dimineața pompierii au intervenit pentru a salva 200 de porci aflați intr-un camion care s-a rasturnat la intrarea pe autostrada A1. Conform oficialilor ISU Argeș, la locul accidentului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de prim ajutor. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca nu sunt victime. „Autotrenul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

