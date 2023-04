200 de polițiști la datorie de Florii La acest sfarșit de saptamana, peste 200 de politisti vor fi la datorie, in fiecare zi, avand ca principale misiuni prevenirea faptelor antisociale și a incidentelor grave, fluidizarea traficului rutier, reducerea timpilor de așteptare in principalele noduri rutiere, precum și asigurarea intervențiilor in situații de urgența. Structurile operative vor acționa, in principal, in proximitatea lacașurilor … Articolul 200 de polițiști la datorie de Florii apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

