Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 200 de milioane de euro (985 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea procesatorilor de produse agricole, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza pentru ajutoarele de […]