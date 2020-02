200 de jandarmi vor asigura ordinea la meciul de fotbal dintre FC Viitorul - CSU Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida din deplasare cu Gaz Metan Medias este una complicata si dificila pentru ca de ea depinde daca formatia condusa de Edward Iordanescu se va califica in play-off-ul Ligii I. "In momentul asta…

- Peste 3.500 de politisti si jandarmi vor asigura ordinea publica la cele 276 manifestari religioase care vor fi organizate in toata tara, de Boboteaza. "Aproximativ 3.500 de politisti si jandarmi v...

- Peste 200 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul si FCSB, din cadrul Campionatului National de Fotbal, Liga I.Partida se disputa duminica, 15 decembrie a.c.,…

- Aproximativ 4.000 de jandarmi vor asigura ordinea si siguranta publica la peste 240 de manifestari prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, informeaza Jandarmeria Romana. ''Duminica, 1 Decembrie, cu...

- Fara a avea meciuri deosebite de disputat, favoritii sezonului regulat nu vor duce lipsa de emotii in etapa care se deruleaza in acest week-end. Practic, nu exista un meci care sa de detaseze: Viitorul are la Botosani, Astra, pe teren propriu, cu Gaz Metan, CFR joaca la Sibiu, FCSB la Voluntari…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, sambata, ca Radu Boboc nu va ramane in lotul under 21 pentru meciul cu Irlanda de Nord, el avand probleme musculare potrivit news.ro“Radu Boboc nu va ramane in lot pentru meciul cu Irlanda de Nord. Fundasul de la FC Viitorul, dupa ce la meciul cu Finlanda…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara meciul de pe teren propriu cu selectionata similara a Finlandei, din preliminariile Campionatului European din 2021.Tricolorii s au impus la acor, 4 1, toate golurile Romaniei fiind marcate de Mihaila, de la U Craiova.FC Viitorul a avut…

- Jandarmeria Capitalei va asigura masurile de ordine si siguranta publica, vineri, pentru pentru buna desfasurare a partidei de fotbal intre reprezentativele Romaniei si Suediei, deplasarea in conditii de siguranta a suporterilor, precum si pentru mentinerea unui climat de siguranta in Bucuresti,…