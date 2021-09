200 de internaţi la „Infecţioase“, niciunul vaccinat. din nou coadă de ambulanţe Expresia „Valul nevaccinatilor" cu referire la valul 4 al pandemiei pare a se adeveri intru totul la Iasi. Ieri, printre cei peste 200 de internati in zona Covid la Spitalul de Infectioase, cel mai mare spital din Moldova in linia intai a luptei cu pandemia, nu era niciun vaccinat. Medicii spun ca azi si judetul nostru va depasi pragul de 2 la mie al incidentei Covid la mia de locuitori. Un nou spital va intra maine pe lista celor cu paturi ATI Covid: cel de Recuperare. Ieri, niciun pat ATI nu era liber la Iasi. Ieri, o singura localitate de pe raza judetului Iasi depasea incidenta de 3 la mia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca in cele doua sectii de terapie intensiva ale spitalului sunt internati 17 bolnavi Covid-19 cu forme severe, insa niciunul nu este vaccinat, anunța news.ro. Medicul Florin Rosu a declarat, marti, ca in spital…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- Bebelușul a fost recent operat pe cord deschis la un spital din strainatate, din cauza unei malformații, iar medicii nu știu de unde a luat virusul.De altfel, 6 din cele 10 cazuri de copii cu coronavirus de la nivelul țarii sunt inregistrate la la Iași.Sunt monitorizați in permanența, spune medicul…

- In spitalele din Iasi se fac pregatiri pentru valul 4 al pandemiei. Numarul cazurilor creste de la o zi la alta, paturile de la ATI se umplu si se cauta locuri libere pentru viitorii pacienti. Iata ce declara managerul Florin Rosu de la Spitalul de Boli Infectioase: Sase din cele sapte pavilioane ale…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, nevaccinat, a murit la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat in urma infectarii cu SARS-CoV-2, a anuntat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi. ‘In cursul garzii de la UPU a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ a fost primit…

- Desi au trecut mai bine de trei saptamani de la sedinta prin care s-a decis predarea Spitalului mobil de la Letcani din administrarea Asociatiei de Dezvoltare Euronest catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), preluarea unitatii medicale nu a fost efectuata. Pentru a putea fi realizat transferul…

- Caz ciudat la Iași. Un barbat complet vaccinat, in stare grava la ATI. Un barbat in varsta de 71 de ani, infectat cu tulpina indiana Delta, este internat in stare grava pe secția de Terapie Intensiva a spitalului din Iași, in ciuda faptului ca a fost vaccinat cu ambele doze de vaccin impotriva coronavirusului.…

- Doi pacienti in stare grava au fost adusi de la Pascani la Iasi, cu suspiciune de tulpina Delta. Crestere usoara a numarului de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 la Iasi. Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana ieri pe teritoriul judetului au fost confirmate 42.491…