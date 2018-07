Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei precizeaza, ca pentru construirea drumului care sa lege Splaiul de Autostrada Bucuesti- Pitesti se va alege varianta exproprierii a 20 de imobile de langa Lacul Morii. Totusi, Municipalitatea nu are deocamdata un PUZ pentru acest traseu.

- Primaria Capitalei precizeaza, intr-un raspuns la solicitarea MEDIAFAX, ca pentru construirea drumului care sa lege Splaiul de Autostrada Bucuesti- Pitesti se va alege varianta exproprierii a 20 de imobile de langa Lacul Morii. Totusi, Municipalitatea nu are deocamdata un PUZ pentru acest traseu.

- Gabriela Firea a anuntat masurile pe care le-a luat dupa doi ani pentru fluidizarea traficului, mentionand ca proiectul „Penetratie Ciurel” este aproape finalizat. Ediul a omis insa sa spune in ce stadiu este cea mai importanta parte din acest proiect, adica drumul expres pana la Autostrada 1.…

- Douazeci de cladiri cu risc seismic din centrul Capitalei se afla in proces de reabilitare si consolidare, toate construite in anii 1900, o parte dintre ele fiind monumente istorice. Alte doua au fost deja demolate din motive de siguranta, spune Primaria Capitalei. Potrivit institutiei, 18 cladiri sunt…

- Primaria Municipiului București a inceput reabilitarea a douazeci de cladiri cu risc seismic ridicat. Cele mai multe dintre ele sunt cladiri istorice și se afla in zona centrala a Capitalei. Doua imobile au fost demolate avand in vedere starea precara in care se aflau. Primarul General Gabriela Firea…

- Gigi Becali e deja stapan pe Arena Naționala cu acte in regula. ”Am Arena Nationala, cu Firea primar, fina mea” se lauda latifundiarul din Pipera. Nu au fost vorbe in vant, pentru ca protocolul semnat cu Municipalitatea condusa de Gabi Firea confirma acest lucru. Gigi Becali nu scoate nici un ban din…

- Viorica Dancila si-a asigurat din nou – fara sa vrea, in mod cert – atentia internautilor, dar nu numai. Pana ca Executivul sa adopte, in sedinta de joi, proiectul ce vizeaza modificarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, Viorica Dancila a facut referire la acest demers, la inceputul reuniunii…

- Declaratii ale presedintelui in cadrul unei dezbateri despre industria auto Foto: Administratia prezidentiala Noi critici la adresa guvernului din partea presedintelui Klaus Iohannis, care spune ca executivul nu a investit suficient în autostrazi. Seful statului a facut declaratia la Pitesti,…