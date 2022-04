200 de copii au fost uciși în Ucraina de forțele rusești de la începutul invaziei 200 de copii au fost uciși și peste 300 au fost raniți in timpul invaziei rusești, a anunțat, sambata, procurorul general din Ucraina. Cifrele publicate de biroul procurorului general ucrainean arata ca 200 de copii au murit in Ucraina de cand forțele rusești au invadat țara, pe 24 februarie. Alți 360 de copii au fost raniți in mijlocul razboiului in curs, au declarat oficialii ucraineni, potrivit Sky News, conform epicnews.ro . 200 copii au fost uciși și peste 300 au fost raniți in Ucraina de la inceputul conflictului din 24 februarie Luna trecuta, Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca peste… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

