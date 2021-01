Stiri pe aceeasi tema

- 15 noi centre de vaccinare vor fi funcționale, in județul Buzau, pentru cea de-a treia etapa a campaniei, anunța coordonatorul centrului de vaccinare, prefectul Adina Moiseanu. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica au efectuat, in urma discuțiilor purtate cu prefectul județului Adina Moiseanu,…

- Astazi, in a a patra zi de vaccinare a personalului medical, la Buzau sunt programate circa 250 de persoane sa fie vaccinate anti-Covid19. Potrivit, subprefectului Adina Moiseanu, in primele trei zile, „au fost vaccinați 620 de buzoieni care fac parte din categoria personal medical programat in prima…

- Incepand de astazi, autoritatile sanitare vor verifica stadiul de amenajare a spatiilor care vor fi folosite drept centre de vaccinare, subprefectul Adina Moiseanu solicitand in acest sens Directiei de Sanatate Publica constituirea unei echipe de control. In cursul zilei de marti, Institutia Prefectului…

- Peste 4.300 de cadre medicale din judetul Constanta vor fi vaccinate anti-Covid incepand din data de 4 ianuarie, in sase centre, iar in faza zero au fost vaccinate 260 de persoane de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta. Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a transmis…

- Astazi, 11 decembrie, Direcția de Sanatate Publica transmite ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 71 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (16 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 3 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare…

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 83 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (22 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 3 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare din alte județe). Pacienții…

- Astazi, 4 noiembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:„ numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 4162; numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3216; numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- In ultimele 24 de ore, in județul Buzau, Direcția de Sanatate Publica a mai confirmat 23 cazuri de persoane infectate cu SARS CoV-2 (4 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și un pacient a fost diagnosticat intr-o unitate sanitara din alt județ). Pacienții nou confirmați au…