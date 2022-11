Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a avut o intalnire cu actorul, regizorul, scenaristul si producatorul american, castigator al premiului Oscar, Sean Penn, care a vizitat pentru a treia oara Ucraina in timpul invaziei de catre Rusia. Cei doi au discutat despre sprijin pentru Ucraina si au vizitat Walk…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Franta lucreaza la o ruta terestra care ar permite Ucrainei sa isi exporte produsele agricole, prin Romania sau Polonia, in locul exporturilor prin Marea Neagra care au devenit imposibile dupa retragerea Rusiei din acordul international negociat sub egida ONU, a anuntat, luni, ministrul francez al Agriculturii,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Occidentului sa gaseasca noi modalitați de a aplica presiune politica asupra Rusiei și de a sprijini Ucraina, in cadrul unui discurs susținut prin videoconferința in reuniunea G7 de marți, relateaza BBC . Blocul – care este format din Canada, Franța,…

- Coreea de Nord a salutat rezultatele „referendumurilor” din patru regiuni ocupate ale Ucrainei, care au fost descrise ca fiind un „spectacol de propaganda” și „ilegale” de catre autoritațile ucrainene de la Kiev, potrivit agenției TASS. „Respectam voința locuitorilor care au dorit sa se reuneasca cu…

- Guvernul Germaniei considera ca nu exista sanse ca Ucraina sa adere la NATO in procedura rapida, afirma ministrul de Externe de la Berlin, Annalena Baerbock, explicand ca Alianta Nord-Atlantica nu vrea sa se implice direct in razboiul cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

