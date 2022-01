20 sfaturi pentru a atrage banii „Banul strica omul” – ni s-a spus intotdeauna. Dar, așa cum s-a demonstrat in practica, nu banii strica omul, ci lipsa lor. La urma urmei, cei mai rai, nefericiți, nemulțumiți și invidioși sint oamenii nerealizați din punct de vedere financiar. De bani depinde bunastarea omului, ce va minca, cum va trai, se va odihni etc. Banii ne ofera incredere și o anumita liniște. Dar, intrebarea este de ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sfatul specialiștilor pentru romani in noul an este sa fie mai cumpatați și sa investeasca in ceea ce merita cu adevarat, un exemplu fiind educația copiilor. Se știe deja ca noi, romanii, avem obiceiul de a ne da banii pe lucruri de care nu avem neaparata nevoie, deseri din dorința de a impresiona.…

- Faci mereu economii, nu risipesti bani pe lucruri inutile, insa totusi nu iti ajung economiile pana la finalul lunii.Daca ti se intampla asta, nu te ingrijora! Urmatorul ritual va indeparta energia negativa din casa și va atrage in același timp banii.Pentru a face acest lucru, ai nevoie de doua borcane,…

- Faci mereu economii, nu risipesti bani pe lucruri inutile, insa totusi nu iti ajung economiile pana la finalul lunii.Daca ti se intampla asta, nu te ingrijora! Urmatorul ritual va indeparta energia negativa din casa și va atrage in același timp banii.Pentru a face acest lucru, ai nevoie de doua borcane,…

- Chiar și cei care nu cred in energii sau superstiții nu au cum sa ignore un truc simplu ce le-ar putea rezolva grijile financiare. Acesta este locul din casa in care trebuie sa iti tii banii ca sa se inmulteasca. Potrivit principiilor Feng Shui , așa vei avea noroc si vei atrage prosperitatea. Locurile…

- Ministerul Finanțelor s-a imprumutat inca 136 de milioane de lei! Azi, alta serie de obligațiuni va atrage 600 de milioane. Ministerul Finanțelor a imprumutat aproape 136 de milioane de lei de la banci printr-o emisiune de obligațiuni de stat la un randament mediu de 5,58% pe an, potrivit datelor publicate…

- Horoscop 29 octombrie 2021. Afla ce zodie are parte de eșec pe plan sentimental, dar care este favorita astrelor pe plan financiar. Horoscop 29 octombrie 2021. BERBEC Berbecii se simt copleșiți de probleme și nu reușesc sa gaseasca o soluție. Comunicarea este…

- Cine sunt nativii din horoscopul european care au cel mai mare noroc la bani. Indiferent de situație, ei eu mereu conturile bancare pline. Verifica mai jos daca te afli și tu printre norocoși. Cele cinci zodii care s-au nascut cu o stea in frunte. Top 5 zodii care au noroc la bani Taur Nativii din […]…

- Mulți oameni care cred in detalii știu ca se simt mai norocoși daca au asupra lor anumite obiecte care sa le atraga starea de bine și succesul in anumite planuri. Ce trebuie sa ai in poșeta pentru asta? Ce obiect trebuie sa ai in poșeta pentru a avea noroc și bani? Mulți dintre romani sunt […] The post…