20 mai 1990 - Primele alegeri libere La 20 mai 1990, in urma cu 30 de ani, aveau loc primele alegeri prezidentiale si parlamentare din Romania, dupa caderea regimului comunist si dupa Revolutia din decembrie 1989. Alegerile prezidentiale si cele parlamentare s-au desfasurat in baza Decretului-lege nr. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O sa reproduc cifrele de atunci, din 20 mai 1990, cifre greu de imaginat astazi și cateva concluzii ramase dupa ce ele au fost facute publice, dar pana atunci trebuie spus ca pana și primele randuri ale acestui text conțin afirmații care sunt discutabile. ”Libere” nu inseamna numai ca oamenii s-au dus…

- Deputatul socialist Vasile Bolea a depus o sesizare la Curtea Constitutionala marti, 19 mai, in care solicita interpretarea articolelor 71 si 85 din Constitutie, pentru a afla daca alegerile parlamentare anticipate se pot desfasura in aceeasi zi cu alegerile prezidentiale.

- Deputatul din fracțiunea PSRM, Vasile Bolea, a depus o sesizare la Curtea Constituționala (CC) pentru a afla daca este posibila organizarea alegerilor parlamentare anticipate in aceeași zi cu cele prezidențiale.

- Deputatul din fracțiunea PSRM, Vasile Bolea, a depus o sesizare la Curtea Constituționala (CC) pentru a afla daca este posibila organizarea alegerilor parlamentare anticipate in aceeași zi cu cele prezidențiale.

- Seimul (Sejm), camera inferioara a parlamentului bicameral polonez, a aprobat joi un proiect de lege care stabileste votul prin corespondenta ca singurul mod posibil de a participa la alegerile prezidentiale din 2020 in Polonia, potrivit DPA si Reuters.Sejm a aprobat proiectul respectiv de…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca “exista premise” ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie, scrie Agerpres. “Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus – n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii a folosit hashtag-ul #somajtehnic in postarea sa, indicand astfel ca masurile de sprijin ii vor viza pe angajatii care intra in somaj tehnic. "Vreau sa stie toti partenerii nostri ca am citit toate adresele, toate sugestiile, toate solicitarile primite.…

- In anul 1974, scriitorul Gheorghe Malarciuc a scris o lucrare propagandistica, ce se numea „Badea Cozma". Romanul relata cum a fost instaurata puterea sovietica in s. Bursuc din raionul Nisporeni - satul de baștina al lui Gheorghe Malarciuc. Regretatul maestru Aureliu Bucuioc, fiind un intelectual rafinat,…