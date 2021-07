20 iulie: Ziua marelui poet - Adrian Păunescu La 20 iulie 1943, in satul Copaceni (in prezent – raionul Sangerei, R. Moldova) s-a nascut Adrian Paunescu, eminent poet și simbol pentru romanii de pretutindeni. Astazi poetul ar fi implinit 78 de ani. Adorat, contestat, iubit și hulit, Adrian Paunescu ramane in istoria culturii romane un punct de reper pentru toate generațiile nascute in limba și literatura romana. Un punct de reper a carei unicitate ii da dreptul la Veșnicie. Adrian Paunescu este unul dintre ultimii mari clasici caruia am avut șansa sa îi fim contemporani. Un mare român și un amfitrion al versului limbii… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

