- Epidemia izbucnita in China la sfarsitul lui 2019 nu este nici pe departe cea mai rea molima care a chinuit omenirea de-a lungul existentei sale. Deocamdata, coronavirusul nici macar n-a ajuns in top 100 al celor mai mortale boli molipsitoare.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca a mers la discuțiile de la Cotroceni ca sa il convinga pe președintele Klaus Iohannis ca declanșarea alegerilor anticipate este inutila, costa bani și nu rezolva nimic.Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a mers astazi la consultarile de la Cotroceni pentru a…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a mers astazi la consultarile de la Cotroceni pentru a incerca sa il faca pe Klaus Iohannis sa se razgandesca cu privire la necesitatea organizarii de alegeri anticipate.Citește și: Traficanți luați cu ASALT de trupele speciale: 14 DESCINDERI in București…

- Noi masuri vizand siguranta publica intra in vigoare incepand de duminica. Printre acestea se numara amenzi mai mari pentru cei care organizeaza petreceri in spatiul public sau care tulbura linistea publica, reguli mai clare referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor…

- Virusul ucigas din China a ajuns in Europa. Primele trei cazuri de contaminare au fost confirmate in Franta, iar autoritatile avertizeaza ca vor urma si altele. Si in Statele Unite a aparut al doilea caz. China, unde 41 de oameni au murit pana acum, se lupta pe toate fronturile pentru a opri raspandirea…

- Peste 4.000 de sanctiuni contraventionale, in suma totala de aproximativ 1,1 milioane lei, au fost aplicate de politistii locali in anul 2019, in cadrul Planului de masuri ‘Siguranta in trafic’, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Politia Locala Galati. Potrivit sursei citate, efectivele de…

- Socialistul Pedro Sanchez a depus miercuri juramantul in calitate de prim-ministru in fata regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, dupa ce in ajun a fost reconfirmat de parlament la conducerea unei coalitii inedite cu stanga radicala Podemos, transmite AFP. In cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca.…