- Susținatorii fostului președinte brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro au invadat și defaimat duminica (8 ianuarie) Congresul, palatul prezidențial și Curtea Suprema din țara, intr-un ecou sinistru al invaziei de la Capitoliul SUA de acum doi ani, de catre fanii fostului președinte Donald Trump.…

- Președintele brazilian demisionar Jair Bolsonaro, care se indreapta spre Statele Unite, a ținut un discurs final emoționant pe rețelele de socializare cu cateva ore inainte ca rivalul sau de stanga, președintele ales Luiz Inacio Lula da Silva, sa preia funcția. Bolsonaro, care abia a vorbit de cand…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a rupt tacerea vineri (9 decembrie) pentru prima data de la infrangerea sa electorala din 30 octombrie. El s-a adresat susținatorilor care au cerut o lovitura de stat militara pentru a-l impiedica pe președintele ales de stanga Luiz Inacio Lula da Silva sa preia…

- Fostul președinte peruan Pedro Castillo a avut joi prima audiere in instanța in legatura cu arestarea sa sub acuzația de rebeliune, in timp ce succesoarea sa a facut primele declarații de la palatul prezidențial dupa o zi de mare dramatism care a șocat regiunea. Fostul președinte destituit al Peru,…

- Principalul drum de acces la aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, cel mai aglomerat din țara, a fost blocat temporar de zeci de susținatori ai lui Jair Bolsonaro, care ii cereau sa sfideze victoria electorala a stangii Luiz Inacio Lula da Silva. Curtea Suprema a Braziliei a ordonat marți…

- Fostul presedinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva a afirmat luni ca spera ca Jair Bolsonaro sa accepte verdictul urnelor in cazul unei infrangeri, duminica, in turul al doilea al prezidentialelor din Brazilia, noteaza AFP. „Sper ca, daca voi castiga alegerile, va avea un moment de intelepciune si…