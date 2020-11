20 de trotinete electrice de închiriat au fost furate în Capitală Direcția Generala de Poliție a Municipiului Bucureștiu, Secția 23 Poliție, a fost sesizata vineri seara de o societate comerciala cu privire la faptul ca in ultima perioada, prin dezactivarea sistemului GPS, mai multe trotinete electrice au fost sustrase de pe raza municipiului Bucuresti. Politistii au demarat investigatiile si in scurt timp au reusit recuperarea a 10 trotinete electrice. Din cercetari a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat de 36 de ani, din Bucuresti, ar fi sustras trotinetele, parte din ele comercializandu-le, iar altele, dupa ce le-a adus modificari (vopsire), le-ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

