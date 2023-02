Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de luptatori suspectati ca apartinand gruparii teroriste Stat Islamic au evadat dintr-o inchisoare siriana in timpul unei revolte produse dupa cutremurul devastator care a zguduit luni regiunea.

- TotalEnergies said strike action had interrupted shipments at several production sites in France, as the euro zone’s second-biggest economy continues to face widespread protests over government plans to increase the retirement age, according to Reuters. The company said on Thursday shipments were blocked…

- Germany and France warned that European businesses will need to unleash investments on a nearly unparalleled scale to keep from falling behind US and Chinese firms as countries revamp their economies to make them more climate-friendly, according to Bloomberg. German Chancellor Olaf Scholz and French…

- Europe’s energy crisis upended power trading last year, driving Sweden to become the region’s top exporter after extensive outages in France’s nuclear reactor fleet, according to Bloomberg. Sweden sent 33 terawatt-hours to other nations in 2022, making it the No. 1 exporter for the first time, according…

- French Finance Minister Bruno Le Maire said he will present a “green industry” bill soon as Europe seeks to stop businesses being lured across the Atlantic by billions of dollars of subsidies under the US’s climate law, according to Bloomberg. The new legislation in France would make changes to taxation…

- Afganul care a evadat din Centrul de cazare a strainilor din localitatea aradeana Horia a fost prins. Barbatul era cautat de poliție pentru ca a reușit sa evadeze din centrul unde fusese dus pentru a fi expulzat deoarece și-a declarat apartenența la Mișcarea Talibana. „Astazi, 16.12.2022, in cadrul…

- O grupare specializata in efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si spalare a banilor a fost destructurata de politisti si procurii DIICOT. Gruparea ar fi accesat conturile bancare ale mai multor persoane, facand 50 de tranzactii. Un cetatean britanic a fost arestat, iar un roman a fost…