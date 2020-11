Stiri pe aceeasi tema

- VESTE EXTRAORDINARA! Guvernul PNL va finanța in continuare modernizarea celor 16 strazi din Cartierul Primaverii și a adaugat pe lista sinteza un nou proiect care prevede modernizarea a inca 6

Primarul Cristian Matei a spus azi ca a avut o discuție cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, care i-a spus ca in urmatorul exercițiu financiar Turda ar putea accesa fonduri europene pentru...

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a lansat azi ideea unui proiect mai amplu, care sa duca transportul public din zona Turzii la un alt nivel, prin intermediul extinderii Planului de...

S-a așternut și primul strat de asfalt in curtea interioara a strazi Constructorilor nr. 16 din Turda.

Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, este criticat de angajații de la MMM Autoparts SRL (societate aflata la limita dintre localitațile Turda și Campia Turzii), printr-o scrisoare deschisa,...

- Politic Oferta liberalilor din județ pentru alegerile parlamentare 14/10/2020 11:38 Dupa ce-au terminat cu agitația pentru alegerile locale, reprezentanții de frunte ai partidelor politice și-au indreptat atenția catre scrutinul pentru parlamentare. Și, cum pandemia de COVID-19 a facut ca intre cele…

- Partidul Social Democrat Bistrița-Nasaud a anunțat ca a finalizat lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Aceasta arata in felul urmator: • Camera Deputaților • Vasile Daniel Suciu – Licențiat in științe politice, absolvent al Institutului Diplomatic Roman, deputat in Parlamentul…

- Intr-o postare pe pagina sa de facebook, primarul general al capitalei, Ion Ceban anunța ca lista gheretelor din municipiul Chişinău au fost incluse pe o platformă online. ”Pe hartă sint indicate pașapoartele gheretelor din cele 5 sectoare ale capitalei, unde este indicat valabilitatea licenţei…