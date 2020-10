Stiri pe aceeasi tema

- Șase sirieni au fugit dintr-un centru de carantina pentru COVID-19 din Drobeta Turnu Severin, potrivit Mediafax.Migrantii au fost prinsi de politistii de frontiera din Mehedinti in data de 2 august, cand incercau sa intre ilegal din Serbia in Romania și au fost dusi intr-un centru de carantina…

- Creșterea cazurilor de coronavirus determina autoritațile sa ia masuri drastice. Acest lucru s-a intampla și in comuna Straja, din Suceava, unde oficialii sunt la un pas sa instituie carantina dupa ce a avut loc o explozie a infecțiilor cu COVID-19.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania este inclusa pe lista tarilor cu grad ridicat epidemiologic privind infectarea cu noul coronavirus si romanii care intra pe teritoriul Elvetiei trebuie sa stea in carantina sau autoizolare timp de 10 zile. Perioada de carantina nu poate fi intrerupta…

- Peste 100 de romani din Germania, care se aflau in carantina, dupa ce la locul de munca au fost descoperiti zeci de muncitori infectati cu SARS-CoV-2, au sfidat regulile insistituite de autoritatile germane si au fugit din carantina.

- 12 romani angajati ai unei companii din Berlin au fost testati pozitiv pentru COVID-19, iar 3 dintre ei au parasit spatiul in care erau plasati in carantina – transmite MAE intr-un comunicat. Cei 12 locuiesc in afara Berlinului, alaturi de alti 7 conationali. Autoritatile au dispus plasarea in carantina…

- Romanii care intra in Italia ar putea sa fie testati pentru COVID-19 chiar in aeroporturi si aerogari. Familiile celor au ingrijitoare din Romania se tem de contaminarile de import si solicita reguli servere pentru toate persoanele care revin la munca dupa vacantele petrecute acasa. Astfel, autoritatile…

- Explozia cazurilor de infectare cu COVID-19 din Romania a pus țara noastra pe lista celor care prezinta risc pentru deplasarile in interiorul Uniunii Europene. Austria este prima țara care impune carantina obligatorie de 14 zile, cu sau fara un test PCR negativ. „Toate persoanele care intra in Austria,…

- Romania a ajuns sa intregistreze in medie peste 700 de cazuri de Coronavirus pe zi, numai astazi fiind anunțate 994 de noi cazuri pentru ultimele 24 de ore. In acest context se contureaza noi zone de carantina fie la nivel de județe, fie la nivel regional. Zece județe, plus București, manifesta in prezent…