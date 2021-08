20 de români vor fi judecați după ce au vândut conaționalilor tone de pește stricat.”Îl spălau cu oțet și îl serveau” Este vorba despre o rețea extrem de bine organizata, pe paliere, pescari, transportatorii si distribuitorii, toți romani. In goana dupa caștiguri banoase, nu i-a interesat ca aduceau pe masa romanilor pește care nimeni altcineva nu il consuma. Gruparea infractionala era constituita din romani plecati „la munca” in strainatate, ajutati de alti conationali care se ocupau […] The post 20 de romani vor fi judecați dupa ce au vandut conaționalilor tone de pește stricat.”Il spalau cu oțet și il serveau” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momentele dramatice au fost surprinse cu camerele de bord de șoferii aflați in trafic, printre ei, și romani care au participat la oprirea și prinderea șoferului spaniol care era baut. Omul a incercat sa fuga dupa ce a lovit mortal un pieton apoi a intrat intr-o mașina ranind alte trei persoane. Mai…

- Masura care a intrat in vigoare de la 1 iulie și care prevede ca șoferii de TIR si autocare vor intra in carantina daca nu sunt vaccinati anti-COVID, ii revolta pe aceștia. Guvernul a decis ca șoferii de TIR nevaccinați, care se intorc din zonele roșii și galbene, sa intre automat in carantina, fara…

- Ambasada SUA la Bucuresti a transmis ca lucreaza alaturi de colegii romani pentru a remedia situatia creata de un elicopter al fortelor americane, joi, in Bucuresti. “Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partenerii…

- Noua polițiști de la Secția 16 de Poliție care au torturat anul trecut doi barbați au fost trimiși in judecata. Din pacate, victimele lor nu vor putea asista la proces pentru ca au murit in martie 2021, fiecare avand o problema medicala care nu a avut legatura cu agresiunea. Procurorii Parchetului de…

- Directiile de sanatate publica au raportat din 28 mai si pana acum 3.236 de decese de COVID-19 din perioade anterioare. Incepand din 28 mai, de cand Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa transmita separat decesele la zi si pe cele din perioade anterioare, au fost raportate 494 de decese la zi…

- Turcia ia in calcul renunțarea la testele PCR pentru turistii romani de la 1 iunie sau chiar mai devreme, a anunțat, marti, Ferit Turgut, reprezentantul pentru Mediterana din boardul Asociatiei agentiilor de turism din Turcia (Tursab). In 17 mai se incheie lockdown-ul in Turcia, iar pana la sfarsitul…

- O romanca de 32 de ani a fost trimisa in judecata dupa ce a dus la sapa de lemn un cetatean italian. Acesta și-a vandut casa si i-a dat aproape 800.000 de euro gorjencei cu care spera sa se casatoreasca. La mai bine de trei ani de la depunerea plangerii penale a italianului Francesco Thiella, […] The…

- Mai multi romani au fost arestați in Statele Unite ale Americii dupa ce jefuit mai multe temple budiste din statele California, Arizona si Oklahoma. Potrivit Arkansas Times, care citeaza surse ale Politiei amercane, patru romance, membre ale bandei, frecventau templele budiste pentru a solicita rugaciuni…