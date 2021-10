20 de români cu COVID-19, îngrijiți în spitale din Ungaria Douazeci de pacienti romani cu COVID-19 au ajuns in spitalele din Ungaria in decurs de doua zile, iar pe parcursul serii de sambata vor mai fi transferați alți cinci. ”In cele doua zile au fost transferati 21 de pacienti. Din nefericire, o pacienta a decedat in timpul transferului, deci in centrele universitare din Szeged si […] The post 20 de romani cu COVID-19, ingrijiți in spitale din Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

