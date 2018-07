Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care doi minori, au murit, iar o alta este data disparuta, dupa ce au incercat, marti seara, sa traverseze cu o caruta un parau al carui debit a crescut pe fondul unei ploi torentiale. Apelul de urgenta din satul Magurele, comuna Topolog, a fost primit marti seara, iar pentru…

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat pe breteaua de iesire de pe autostrada A1 Sibiu - Sebes catre aeroportul international Sibiu, o persoana suferind leziuni grave, iar alte treisprezece, leziuni usoare, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Accidentul a avut…

- Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului, a declarat, pentru MEDIAFAX, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca se discuta si cu mai multe persoane din judetul Neamt, care refuza evacuarea.

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au ramas incarcerate, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, vineri la pranz, pe DN13, intre localitatile Hoghiz si Rupea Gara, din județul Brașov. In cele doua autoturisme se aflau opt persoane, insa doar patru au fost ranite, doua ramanand incarcerate.…

- Opt persoane au murit de la inceputul lunii mai inecate in Marea Neagra si in lacurile din judetul Constanta, a anuntat miercuri, pe pagina de pe o retea de socializare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit anuntului, doua dintre cele sase persoane inecate in marea Neagra…

- Trei persoane, intre care un bebeluș de doua luni, au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit luni seara, in comuna Șinca, judetul Brașov, cu un autocar care avea 25 de pasageri, transmite MEDIAFAX.Accidentul rutier s-a produs in satul Perșani, comuna Șinca, judetul Brașov.…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs, marti dimineata, intre un microbuz si doua autoturisme pe DN 17, la iesirea din orasul Beclean, traficul rutier fiind blocat in zona, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, anunta Agerpres.…

- Doua exercitii care au vizat interventia la scurgerea unui produs toxic dintr-o cisterna si salvarea unor persoane izolate de ape in urma unor inundatii au fost efectuate, joi, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Horea' al judetului Mures, in orasul Ludus. Potrivit ISU Mures,…