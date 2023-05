Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intensificat cautarile celor patru persoane date disparute dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam Port din judetul Timis. In sprijinul lor a fost solicitat elicopterul SMURD si au fost aduse si doua sonare. Cei doi copii si doi adulti care…

- La cinci saptamani de la tragedia de la Ciocana, pe aceeași zebra unde a fost ucisa de un troleibuz fetița de 12 ani, un șofer a fost surprins in timp ce nu cedeaza trecerea la patru copii, pe bulevardul Mircea cel Batran. Momentul a fost filmat de o camera de bord a unui automobil din preajma, iar…

- Barbatul de 33 de ani care a organizat plimbarea cu barca pe raul Mures, in urma careia un copil de 3 ani a murit, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat luni dimineața, 1 mai, reprezentanții Poliției Arad pentru Libertatea.„In seara zilei de 30 Aprilie a.c., in jurul orei 20.40, un barbat de…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe DN 1, in cartierul Liliești din orașul Baicoi, județul Prahova, dupa ce un autoturism a derapat si s-a rasturnat in afara carosabilului, informeaza Observatorulph . In mașina se aflau șase persoane, dintre care trei adulți și trei copii. Doi dintre copii, doua…

- Poliția canadiana a gasit cadavrele a șase persoane din doua familii, dintre care una era de origine romana, iar cealalta din India. Printre cei morți este și un copil mic care avea pașaport canadian și, potrivit presei de acolo, ar fi aparținut familiei

- Bilantul prabusirii podelei unui templu hindus din India a crescut vineri la 35 de morti, insa operatiunile de salvare sunt inca in curs de desfasurare, a declarat pentru AFP un responsabil local.Zeci de credinciosi au cazut joi intr-un baoli, o fantana cu scari folosita pentru ritualuri religioase,…

- "Aceasta este una dintre cele mai grave tragedii de contrabanda maritima din California, din ceea ce stiu", a declarat duminica James Gartland, un responsabil al serviciilor de salvare din San Diego, referindu-se probabil la fluxurile migratorii dintre Mexic si Statele Unite.Cele opt victime sunt adulti,…

- 3 cetațeni moldoveni, o femeie in varsta de 36 de ani și 2 copii minori, membri ai aceeași familii, au fost gasiți morți in localitatea Hatay, in urma cutremurului devastator din Turcia. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe de la Chișinau.