20 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public în Târgu Jiu Municipiul Targu Jiu a alocat un buget de aproape 20 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public. In prezent, se afla in derulare licitația pentru stabilirea companiei care se va ocupa de acest lucru. Contractul care va fi incheiat in urma licitației vizeaza realizarea proiectarii, asistența tehnica, precum și execuția lucrarilor la obiectivul de investiții. Acesta este cresterea eficientei sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Targu Jiu. Toate instalațiile de iluminat din municipiul Targu Jiu vor fi modificate. Vor fi montați stalpi noi, iar corpurile de iluminat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

